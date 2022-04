Presidente do PSOL diz que Aldo Rebelo é fascista e 'um horror'

Rebelo pretende concorrer a uma cadeira no Senado pelo PDT de Ciro Gomes. O convite para a disputa foi feito publicamente pelo presidente da sigla, Carlos Lupi, em evento no início deste mês.

"Eles se juntaram com o [grupo] Vem Pra Rua e com o MBL para fazer aquele movimento 'Não Vai Ter Copa', saíram quebrando tudo pela rua. Eu dizia para a presidente Dilma que aquilo tinha que ser reprimido, senão eles iam impedir a Copa. Eles diziam que era fascismo", diz.

"Quem não concorda com o Bolsonaro é comunista. Se discordar dele, já é comunista. Se discordar desse pessoal [do PSOL], é fascista. Isso não explica nada para ninguém, só esconde o que as pessoas pensam atrás desse chavão", segue.

Aldo Rebelo, por sua vez, ironiza o comentário do presidente do PSOL. "Coisa de quem não tem o que fazer. É falta de argumento", afirma à reportagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.