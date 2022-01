Presidente do PSDB de SP, Marco Vinholi quer disputar o Senado em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da executiva estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, quer disputar o Senado pela legenda em 2022. Aliado do governador João Doria (PSDB), ele chefia hoje a secretaria de Desenvolvimento Regional de São Paulo. O estado paulista terá apenas uma vaga na disputa pela Casa neste ano. Dentro do PSDB são ventilados os nomes da deputada federal Joice Hasselmann e do presidente do partido na cidade de São Paulo, Fernando Alfredo. Com mais candidatos ao posto, é possível que a legenda tenha que recorrer ao processo de prévias. Vinholi já se movimenta e não pretende abrir mão da disputa. Em dezembro, ele se reuniu com o senador tucano José Serra (SP), licenciado desde agosto após receber o diagnóstico de doença de Parkinson. "Muito bom rever o nosso senador da República. Conversa boa sobre os seus tempos de União Estadual dos Estudantes (UEE) e da União Nacional dos Estudantes (UNE)", escreveu o presidente do PSDB paulista nas redes, em foto ao lado de Serra. Formado em administração de empresas pela PUC-SP e pós-graduado em inovação e liderança pela FGV, Vinholi foi deputado estadual, diretor de políticas para a juventude no Ministério do Trabalho e diretor do programa "Vivaleite", do Governo de SP.

