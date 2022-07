Presidente do PL, Valdemar prefere que Arruda concorra à Câmara no DF

A decisão foi tomada durante o plantão do STJ porque, de acordo com o ministro, a defesa de Arruda demonstrou a "necessidade concreta e urgente de concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto".

Bolsonaro admite a interlocutores que prefere Arruda a Ibaneis como seu candidato na capital federal. Caso Arruda opte pela candidatura ao Palácio do Buriti, pode solucionar outro impasse da base aliada de Bolsonaro. Neste caso, a ex-ministra Damares Alves (Republicanos) concorreria ao Senado no lugar de Flávia.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) quer que ele dispute o governo do Distrito Federal para ser seu palanque na capital, mas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prefere que ele concorra à Câmara dos Deputados para turbinar a bancada federal.

