Presidente de CPI faz declaração machista e gordofóbica ao rebater deputadas

"A atitude da senhora a gente lamenta bastante. As mulheres têm responsabilidades, sim, e eu as respeito bastante, muito, porque elas são responsáveis pela procriação e pela harmonia da família. E a senhora não", disse Girão.

As declarações do parlamentar ocorreram em meio a um bate-boca com Sâmia.

No mês passado, nessa mesma CPI, o deputado bolsonarista General Girão (PL-RN) adotou discurso machista durante sessão ao afirmar que respeita as mulheres porque elas são "responsáveis pela procriação e pela harmonia da família".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.