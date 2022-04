Presidente da Embrapa diz que indicará ex-ministro de Geisel a Nobel da Paz

Bolsonaro foi quem trouxe o nome do ex-dirigente da pasta à tona durante a live. Ao comentar sobre o Brasil, o presidente disse: "Parabéns a Embrapa, parabéns Alysson Paulinelli [...] Adquirindo tecnologia lá fora, [membros do ministério] trouxeram para cá e descobriram o cerrado".

Geisel foi um dos dirigentes do Brasil durante a ditadura militar, assumindo a Presidência do país de 1974 a 1979. Paulinelli, atualmente com 85 anos, atuou como ministro da Agricultura de Geisel.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Celso Moretti, disse nesta quinta-feira (14) na transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro (PL) que indicará "mais uma vez" um ex-ministro do ex-presidente Ernesto Geisel para o Prêmio Nobel da Paz.

