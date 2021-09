Presidente da CPI pede inclusão de chefe da CGU em relatório final por prevaricação

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), pediu nesta quarta-feira (15) que o ministro da CGU (Controladoria Geral da União), Wagner Rosário, seja incluído no relatório final da comissão, por supostamente ter prevaricado.

O pedido surgiu após o depoente nesta quarta-feira (15), o lobista Marconny Albernaz de Faria, ter afirmado que foi alvo de uma operação no Pará, na qual a CGU teria participado.

Os dados recolhidos pelas autoridades de segurança e compartilhados com a CPI mostram que o lobista tinha contato com o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, exonerado após o jornal Folha de S.Paulo publicar reportagem que mostra um suposto pedido de propina.

"Então, veja bem, a CGU esteve na casa do doutor Marconny, juntamente com policiais, levaram farto material, mas não tomaram providência, não tomaram providência com o Roberto Dias. O Roberto Dias continuou lá negociando vacina", afirmou.

"O que o Wagner Rosário, que é servidor público de carreira da Controladoria-Geral da União, não fez, prevaricou. E aí eu estou exigindo que o nome dele esteja dentro do relatório por ter prevaricado. A função dele é esta: é fiscalizar, é fazer operação", disse.