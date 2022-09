Presidente da Câmara de SP, Milton Leite diz que não disputará mais eleições

Com isso, Leite, que atualmente está no segundo ano de seu mandato como presidente da Câmara, poderá buscar mais uma vez o posto.

Nesta terça-feira (6), a Câmara deverá votar um projeto para permitir mais uma reeleição para o cargo de presidente da Câmara. Atualmente, só é possível uma reeleição dentro do intervalo de quatro anos de mandato do prefeito. Caso seja aprovado o projeto, será possível uma terceira, consecutiva ou alternada.

Leite é um dos principais aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), e exerce grande influência nas duas gestões, especialmente na área dos Transportes.

"São 28 anos de vida pública. Depois que terminar o mandato, é vida que segue", diz à reportagem. Ele afirma que continuará como dirigente partidário do União Brasil, do qual é uma das principais lideranças, mas não por muito tempo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) diz que se aposentou das eleições. Seu atual mandato de vereador é o sétimo e vai até 2024. Depois disso, afirma, não buscará mais nenhum cargo político, seja no Legislativo ou no Executivo.

