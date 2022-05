Presidente da bancada da bala vai concorrer à vice-presidência da Câmara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar de Segurança, apresentou nesta terça-feira (24) sua candidatura à vice-presidência da Câmara dos Deputados.

O deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) foi destituído pelo presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL). Conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo, o PL pressionou o presidente da Câmara a retirar o ex-integrante da legenda da vice-presidência e tentar emplacar um deputado da sigla no posto.

O novo ocupante do cargo será escolhido nesta quarta-feira (25). A eleição será presencial. As candidaturas poderão ser registradas até 19h desta terça-feira (24).

No PL, um dos nomes apontados como candidato ao posto de vice é o do deputado Vitor Hugo (GO).

Lira fará novas eleições para preencher não só a vice-presidência, mas também a segunda secretaria, ocupada por Marília Arraes (PE) —que saiu do PT para o Solidariedade—, e a terceira secretaria, que hoje é dirigida por Rose Modesto (MS) —que trocou o PSDB pela União Brasil. As vagas serão disputadas por deputados do PT e do PSDB.