Presidente da Assembleia de AL depõe à PF por suspeita de compra de votos

A reportagem apurou que, durante a abordagem, um assessor do deputado, identificado pela PF como policial militar, reagiu e saiu correndo com a mala. O assessor chegou a sacar uma arma durante a ação.

Victor é candidato a deputado estadual em Alagoas e aliado da família Calheiros, do senador Renan Calheiros e do ex-governador alagoano Renan Filho, ambos do MDB.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.