Presidente da Anvisa confirma que Saúde sabia que máscaras distribuídas não eram apropriadas

"Para a KN95 e para as máscaras descartáveis faciais apontamos aqui o que deveria ser apresentado [para a importação], que seria o comprovante de qualificação da OMS ou registro válido no país de origem. Não houve apresentação por parte do ministério, resposta à solicitação. E esse processo foi encerrado, após duas reiterações de 15 dias sem resposta."

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada em março mostrou que o ministério distribuiu para profissionais de saúde máscaras do tipo KN95, que não são apropriadas para uso hospitalar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.