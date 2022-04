Presidente da Alerj falta a aniversário de Freixo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), André Ceciliano (PT-RJ), pré-candidato ao Senado, faltou ao aniversário do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), nome apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar o governo fluminense.

A festa ocorreu na última quarta-feira (13). Ceciliano deu parabéns a Freixo nas redes sociais, mas alegou que precisava viajar na ausência do governador Cláudio Castro (PL) do país para evitar assumir o governo fluminense, por ser o primeiro na linha sucessória. Pela regra da desincompatibilização, o presidente da Alerj ficaria impedido de disputar as eleições caso assumisse o Palácio da Guanabara.

O governador, porém, só estaria fora do Brasil no período de 16 a 20 de abril, segundo despacho no Diário Oficial.

Pessoas ligadas a Freixo dizem que é a segunda vez que Ceciliano deixa de encontrar o parlamentar em uma ocasião importante. Em outra oportunidade, durante reunião de Lula com o cantor Martinho da Vila e o pré-candidato ao governo do Rio, o presidente da Alerj encontrou-se com o governador Cláudio Castro.

Embora o ex-presidente Lula já tenha declarado apoio a Freixo, a aliança entre PT e PSB no Rio de Janeiro tem sofrido impasses. O PSB apresentou o nome do deputado federal Alessandro Molon para concorrer ao Senado, e o PT não abre mão de Ceciliano.

Integrantes do PSB e do PSOL enxergam essas ausências como sinais de Ceciliano em direção a Cláudio Castro. Na avaliação de deputados estaduais, o presidente da Alerj precisaria da influência do governador em alguns setores do eleitorado fluminense para conseguir ser eleito.

Freixo, no entanto, minimiza a ausência e a credita à exigência legal de desincompatibilização. Ele também diz não enxergar aproximação entre as duas lideranças.