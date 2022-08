Presidenciáveis declaram de R$ 197 a R$ 24 milhões

Bolsonaro foi o último presidenciável a registrar sua prestação de contas. Os dados só ficaram disponíveis hoje no sistema do TSE.

Marçal registrou sua candidatura no dia 1 de agosto, mas ela ainda é incerta. Há dois dias, uma ala do partido ligada ao ex-presidente Lula assumiu o comando da legenda e afirmou que retiraria a candidatura de Marçal. Ele, porém, insiste.

Em segundo lugar está Pablo Marçal, que declarou R$ 16.942.541,15. Ele possui um imóvel, uma sala ou conjunto e grande parte do dinheiro do coach está investido em ações ou foi registrado sob a anotação "outros bens e direitos".

O restante do valor, cerca de R$ 21 milhões, está anotado como "quotas ou quinhões de capital", o que significa participação em empresas do tipo LTDA.

O presidenciável mais rico é Felipe D'Ávila, que declarou mais de R$ 24 milhões. Na outra ponta está Leonardo Péricles, com R$ 197. Veja as declarações de cada um dos candidatos, em ordem decrescente de riqueza.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o período para registrar as candidaturas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) chegando ao fim (o último dia é 15 de agosto), os presidenciáveis estão também declarando seu patrimônio. Os registros vão de R$ 197 a R$ 24 milhões.

