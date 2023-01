Presença de presidente do STJ em posses é vista como sinal de interesse pelo STF

Tida como uma magistrada de perfil bastante discreto, ela participou no domingo da posse do presidente. Ao longo da semana, esteve presente pelo menos nas cerimônias de Rui Costa na Casa Civil, Geraldo Alckmin no Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Flávio Dino na Justiça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença da presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza Moura, nas cerimônias de posse de ministros de Lula (PT) na última semana foi lida por integrantes de tribunais superiores como uma indicação de que ela deve entrar na disputa por uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.