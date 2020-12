Prefeitura do RJ pagou R$ 50 milhões a organização criminosa

O Ministério Público disse que a Prefeitura do Rio fazia pagamentos a empresas por conta da propina mesmo 'em situação de penúria' e que o valor arrecadado pela organização criminosa chega a R$ 50 milhões.



"A organização criminosa arrecadou dos empresários pelo menos R$ 50 milhões, foi o que conseguimos apurar. Agora, quanto foi para cada um, aí realmente é algo que não temos essa previsão", disse o subprocurador-geral Ricardo Ribeiro Martins, de acordo com apuração do G1.



Integrantes do MP e da Polícia Civil fluminense concederam entrevista coletiva nesta terça-feira (22) sobre a operação que prendeu o prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos).



O prefeito nega as acusações e diz ser vítima de "perseguição política".



O subprocurador-geral afirmou ainda que há indícios de que a "organização criminosa não se esgotaria" ao fim do mandato e, por isso, houve o pedido de prisão.



"Apesar de toda a situação de penúria (da Prefeitura), que não tem dinheiro nem para o pagamento do décimo terceiro, muitos pagamentos eram feitos em razão por conta da propina", disse ele.



O investigador também descartou que a ação tenha ocorrido agora por qualquer interesse político.



"Até os 45 do segundo tempo vieram aos autos elementos de prova necessários para a denúncia. A escolha da data não depende da gente, a investigação tem vontade própria. Tivemos uma delação homologada há uma semana. O timing foi esse por ser o tempo da investigação".