Prefeitura de SP promete finalizar até quarta obras no entorno do Museu do Ipiranga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo pretende concluir até quarta-feira (31) as obras no entorno do Museu do Ipiranga, a tempo da inauguração, prevista para 6 de setembro.

As reformas incluem o "Monumento à Independência" e a "Casa do Grito", que ficam em área municipal. O museu em si é ligado à USP. Segundo a prefeitura, estão sendo feitas melhorias nas edificações, acessibilidade e climatização.

No Monumento, que guarda os restos mortais de dom Pedro 1º, está sendo feita a limpeza dos granitos, correção de problemas de infiltrações, troca do sistema de ar-condicionado, readequação dos banheiros, novas instalações elétricas e melhoria das condições de acessibilidade.

Uma plataforma elevatória vai possibilitar o acesso ao nível da Cripta Imperial. Também está sendo implantada estrutura para resolver o problema do acúmulo de águas pluviais.

Até setembro, haverá ainda ações de requalificação do Parque da Independência, em bebedouros, bancos, lixeiras, pistas de cooper, acessos, sanitários e refeitórios.

Também está prevista reforma no parquinho do local e a ampliação da área para incluir pista de skate, espaço de ginástica e outros equipamentos.

A reinauguração do Museu estava prevista para ocorrer em 7 de setembro, como parte dos festejos do Bicentenário da Independência, mas foi antecipada para não coincidir com manifestações de bolsonaristas previstas para o dia.