Prefeitura comandada por filho de líder do governo Bolsonaro é alvo da PF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (13) 33 mandados de busca e apreensão para avançar numa investigação sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Petrolina, cidade que fica no interior do estado do Pernambuco.

Um dos alvos é a sede do executivo da cidade pernambucana que é comandada por Miguel Coelho, filho do líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho.

Coelho não é alvo da ação, mas assessores diretos dele receberam a visita da PF.

A investigação mira possíveis irregularidades na compra de kit escolar pela secretaria de educação da cidade, entre 2015 e 2020, com recursos do Fundeb.

Os contratos sob suspeita somam cerca de R$ 20 milhões.

Uma auditoria da Controladoria-geral da União levantou indícios sobre fraudes nas licitações com o uso de empresas de fachada em nome de laranjas.