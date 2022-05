Prefeito do PL, de Bolsonaro, declara apoio a Ciro Gomes

O PL paulista é dividido entre integrantes que já estavam no partido antes da filiação de Bolsonaro, e por isso tendem a ser menos ligados a ele, e apoiadores do presidente que migraram para a legenda recentemente. Isso está na origem da falta de unidade do partido.

É mais um representante do partido de Bolsonaro que se afasta do presidente. Em São Paulo, vários deputados e prefeitos da legenda estão apoiando Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.