Prefeito do Paraná libera servidores em dia de motociata com Bolsonaro

"Fica autorizada excepcionalmente, mediante compensação posterior conforme normativa vigente e solicitação formal ao Secretário de cada pasta, e desde que não haja prejuízo à rotina interna de trabalho do departamento ou prejuízo ao atendimento dos munícipes; a ausência de servidores públicos municipais de seus postos de trabalho, exclusivamente durante o tempo da visitação do Senhor Presidente da República ao Município de Prudentópolis", diz a publicação, feita no Diário Oficial da cidade.

Na publicação, assinada nesta quinta-feira (15), o prefeito afirma que a vista do chefe do Executivo é um "momento histórico" e diz que não haverá prejuízo financeiro para a administração, uma vez que a compensação de horas não trabalhadas deverá ser feita posteriormente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito da cidade paranaense de Prudentópolis, Osnei Stadler, assinou um decreto em que libera todos os servidores do dia trabalho para que possam acompanhar uma motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) na sexta-feira (16).

