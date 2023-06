Prefeito de SP enfileira eventos religiosos em busca da reeleição

Nesse período, encontrou-se com Lisânias Moura, pastor e presidente da Igreja Batista do Morumbi, dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, padre Julio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua, apóstolo Estevam Hernandes, fundador da Igreja Renascer em Cristo e presidente da Marcha para Jesus, apóstolo César Augusto, coordenador geral da Igreja Fonte da Vida, dom Algacir Munhak, bispo da Diocese de São Miguel Paulista, entre outros padres, bispos e pastores.

Desde o começo de maio, Nunes participou de eventos e reuniões de igrejas de várias religiões. No período, esteve na Expocatólica, na Unasp (Centro Universitário Adventista), na Associação Morumbi de Integração Social na Igreja Batista do Morumbi e em culto da Assembleia de Deus - Ministério Ferreira, além de ter dado entrevista para a rádio Gospel FM, da Igreja Renascer em Cristo.

