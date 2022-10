Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando declara apoio a Tarcísio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno da eleição estadual. Orlando é aliado do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que já aderiu às campanhas de Tarcísio e Jair Bolsonaro (PL) na terça-feira (4).

Orlando cobrou que Tarcísio assumisse um compromisso com as obras, projetos e entregas na cidade, como a linha 20-rosa do metrô e o BRT.

O prefeito, que sempre teve posição anti-PT, se soma a Duarte Nogueira (PSDB), prefeito de Ribeirão Preto que também apoia Tarcísio.