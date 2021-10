Prefeito de Barreirinha será homenageado na Aleam

Manaus - Será a segunda vez em menos de um ano que atual prefeito do município de Barreirinha, Glenio Seixas, vai ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Amazonas, agora com o recebimento da Medalha Ruy Araújo, honraria concedida pelo Poder Legislativo à personalidades que contribuíram grandemente com ações em prol a sociedade amazonense. Em dezembro de 2020, Seixas foi condecorado com a “Ordem do Mérito Legislativo” indicado à época pelo deputado estadual Belarmino Lins.

O anúncio da outorga foi publicado no dia 29 de setembro no Diário Oficial da ALEAM, na Resolução Legislativa N. 808/2021, pelo presidente em exercício, deputado Carlos Bessa. Os autos do documento legislativo diz “Fica concedida a Medalha Ruy Araújo ao Senhor GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS, atual Prefeito do Município de Barreirinha, no Estado do Amazonas”.

Glenio Seixas afirma que o reconhecimento dado pela casa do povo amazonense é o reflexo do trabalho que vem sendo realizado para proporcionar dias melhores ao povo de Barreirinha. “A gente fica satisfeito quando recebe a notícia de que nosso trabalho à frente do município tem gerado bons resultados perante a sociedade do nosso Estado, agradeço a todos aqueles que nos parabenizam no dia a dia e que estão sempre me parando nas ruas para dizer o quanto nosso município está melhorando, esse é um prêmio que Barreirinha merece”, frisou.

A solenidade de outorga da Medalha deve ocorrer em Reunião Especial, a ser realizada no Plenário Ruy Araújo, convocada pela Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em data a ser definida.