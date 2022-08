‘Precisamos enxergar o Amazonas como nossa casa’, diz pré-candidato Israel Tuyuka

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Amazonas, o indígena, professor e médico Israel Tuyuka (Psol) garantiu durante debate na TV nesse domingo (7) que é importante investir, principalmente, em educação para mudarmos as próximas gerações. Segundo ele, o povo precisa “enxergar o Amazonas como nossa casa” para, assim, protegermos os povos e as florestas.

“O que está faltando são governos reconhecerem que indígenas existem em seus territórios. É preciso investir na qualidade da educação, foi por meio da educação que eu cheguei onde cheguei. Governos precisam investir em escolas de qualidade, dar estrutura para professores indígenas para prepararem os filhos deles para assumir e envolver essas comunidades, pois somente eles podem fazer isso”, disse.

Jovens são capazes de fazer tudo se tivermos oportunidades, são médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados. Precisamos ouvir o que os indígenas querem, não basta eu como governador decidir as coisas de cima para baixo. É preciso sentar e conversar. Precisamos ser mais práticos. Sei exatamente o que nós passamos nas comunidades indígenas e o Psol e a Rede têm essa preocupação com os povos indígenas e podem ajudar muito com o nosso governo”, finalizou.

“A maior mina de ouro que um governo pode oferecer para os indígenas chama-se educação, uma universidade. Não queremos ser garimpeiros, queremos ser engenheiros, administradores de empresas, gerir finanças. Aí seremos protagonistas da exploração dos recursos minerais. (…) Precisamos enxergar o Amazonas como nossa casa, temos vivido uma escalada tensa de violência, exploração, mortes de lideranças e pessoas que defendem a Amazônia. Isso é muito duro para nós, sem essa casa, o que iremos deixar para os nossos filhos? Precisamos fazer diferente”, explicou.

O debate reuniu os pré-candidatos Amazonino Mendes (Cidadania), Eduardo Braga (MDB), Carol Braz (PDT), Henrique Oliveira (Podemos) e Ricardo Nicolau (Solidariedade). O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) informou que não poderia comparecer já que estava em Tabatinga cumprindo agenda e a candidata do partido Agir, Nair Blair, também não participou por conta das regras da emissora responsável pelo debate.