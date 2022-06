Pré-candidato a deputado estadual, Ângelo Reis, assume presidência do PMN no Amazonas

Manaus/AM - O Economista Ângelo Reis, que é pré-candidato a deputado estadual, assumiu a presidência estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN) no Amazonas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) homologou a nova direção nesta segunda-feira (6).

Ao Portal do Holanda, Ângelo confirmou que na próxima semana será anunciado todos os pré-candidatos do PMN. A sigla não vai integrar nenhuma Federação Partidária, mas ainda assim almeja conquistar duas cadeiras na Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Atuante no setor público desde 2006, Ângelo já foi analista de convênios na coordenação geral de desenvolvimento regional da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) de 2009 a 2010, e comandou a implantação de sistemas de convênios no Ministério do Esporte de 2011 a 2012, e em março de 2022 deixou o cargo de presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), onde esteve por quase um ano.