Pré-candidato ao Senado, Datena sofre ataques da base bolsonarista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de uma semana após ter trocado o apoio a João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB) por Tarcísio de Freitas (Republicanos), o apresentador José Luiz Datena (PSC) sofre pressões cada vez maiores por parte da base bolsonarista, que não vê nele um conservador confiável.

No último sábado (9), ele foi vaiado por parte da audiência em um evento ao lado de Tarcísio em São José do Rio Preto (SP). Um dos que estimularam críticas a Datena foi o presidente estadual do PTB-SP, Otávio Fakhoury.

Nesta segunda (11), um texto sobre as vaias foi compartilhado pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL). Parte da base de apoiadores do presidente defende que Salles seja indicado para o Senado, mas ele diz que seu projeto é disputar mandato de deputado federal.

Outro nome que agrada mais a base bolsonarista para o Senado é o da deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB). Além disso, corre por fora o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (Republicanos), mas que também não é visto como um nome sólido do campo conservador, por ter já pertencido a partidos como MDB e PSB.