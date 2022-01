Pré-candidato ao governo, Tarcísio intensifica agenda no interior de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de São Paulo, o ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura) deverá ir a Franca, Valinhos e São José do Rio Pardo em fevereiro e março. Visitas a outros centros importantes do interior do estado estão sendo agendadas. Teoricamente, serão eventos ligados à sua pasta, mas na prática devem se tornar atos políticos, como ocorreu em Mococa (SP), no final do ano passado, quando Tarcísio foi recebido numa reunião sobre investimentos ao som do tema da vitória, do piloto Ayrton Senna. As visitas vêm sendo organizadas pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), uma das principais entusiastas da sua campanha no estado. Tarcísio negocia a formação de uma chapa com a deputada estadual Janaina Paschoal, que deve migrar do PSL para o PRTB para concorrer ao Senado.

