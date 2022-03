Pré-candidata à deputada federal, Vanda Witoto, quer fortalecer a bancada indígena no congresso

Segundo a ativista, a Rede Sustentabilidade Amazonas pretende também lançar um candidato indígena para ocupar uma das vagas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), mas o nome do pré-candidato a deputado estadual ainda não foi divulgado.

"Queremos fortalecer a bancada indígena em Brasília, tendo em vista que temos apenas uma mulher indígena no congresso nacional defendendo as pautas indígenas. E diante de tanto retrocesso no direito da população indígena, estamos neste pleito de 2022 mirando na candidatura federal", disse Vanda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.