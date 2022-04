Praciano diz que redução do IPI não acabará com Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - O ex-deputado federal, Francisco Praciano (PT) afirmou que o decreto do presidente Jair Bolsonaro (União Brasil) sobre a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não acaba com a Zona Franca de Manaus (ZFM).

O vídeo do petista foi compartilhado nas redes sociais do pré-candidato ao Senado Federal, Coronel Menezes (PL), na última quinta-feira (7). Menezes comentou que o pensamento de Praciano sobre a redução do IPI vai na contramão da maioria da bancada amazonense.

Praciano fez a afirmação com base em sua experiência de 12 anos na gerência de uma empresa da ZFM, e que já acompanhou vários ataques ao modelo econômico.

"Esse decreto não acaba com a Zona Franca. Ele tem impacto, deve ser combatido, mas o impacto não é tão grande porque as vantagens comparativas permanecem altas, idênticas às vantagens anteriores ao decreto. O modelo é sempre vulnerável”, explicou.