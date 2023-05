Possível relatoria para Eduardo Braga na CPMI do 8/1 desperta desconfiança no PT

A expectativa é de que os trabalhos se iniciem já na próxima semana. As indicações já foram feitas pelos partidos na Câmara e no Senado.

Soma-se a esses fatores a atitude do próprio Braga na CPI da Covid-19. Mesmo fazendo parte do grupo de oposição a Bolsonaro, ele em diversas situação teve posicionamentos apartados dos demais.

O partido avalia que é melhor levar a investigação em "banho-maria", sem deixar que tome conta do noticiário e da pauta do Congresso.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Lideranças do PT encaram com receio a possibilidade de o senador Eduardo Braga (MDB-AM) assumir a relatoria da CPMI de 8 de janeiro.

