Políticos repudiam agressão a jornalistas em Roma e criticam Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Políticos de oposição ao governo repudiaram nesta segunda-feira (1) as agressões sofridas por jornalistas durante um passeio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Roma, na Itália, onde aconteceu a Cúpula de Líderes do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo). Eles prestaram solidariedade aos profissionais da imprensa e criticaram Bolsonaro, a quem chamaram de "piada", "arruaceiro" e "autoritário".

"Bolsonaro foi passear, posar para fotos e contar mentiras em Roma. Pensava que o G20 seria palco para suas molecagens. Ignorado pelos líderes, virou piada na mídia mundial e partiu para a ignorância. Solidariedade ao jornalista agredido e repúdio a mais esse vexame internacional", escreveu o senador

Renan Calheiros (MDB-AL) em uma rede social.

Já a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) classificou o episódio como "abominável".

"Jair Bolsonaro leva ao exterior todas as suas práticas agressivas e antidemocráticas, que envergonham os brasileiros e ferem a imagem do nosso país. Minha solidariedade aos profissionais da imprensa", publicou.

VEJA OUTRAS REAÇÕES:

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador

"Atitude típica de ditadores covardes! Bolsonaro e seus capangas são leões contra a imprensa livre e jornalistas. Mas são mansinhos contra os esquemas de corrupção promovidos pelo centrão e seu governo!"

Humberto Costa (PT-PE), senador

"A violência bolsonarista atravessa fronteiras. Mas será barrada nas urnas em 2022."

Flávio Dino (PSB), governador do Maranhão

"Minha solidariedade aos jornalistas agredidos em Roma por uma comitiva de arruaceiros que está, mais uma vez, envergonhando o Brasil perante o mundo. Nosso país está cheio de problemas enquanto tal comitiva se dedica a passeios e arruaças de rua em capital de outro país. Absurdo."

Alessandro Molon (PSB-RJ), deputado federal

"Gravíssimo! Enquanto líderes mundiais falavam com a imprensa no G20, Bolsonaro saía do evento hostilizando jornalistas: seguranças agrediram os repórteres Leonardo Monteiro e Jamil Chade, revelam g1 e UOL. Minha solidariedade aos profissionais atacados enquanto cumpriam seu dever."

José Guimarães (PT-CE), deputado federal

"Bolsonaro mostra seu caráter autoritário atacando a imprensa livre mais uma vez. Toda solidariedade aos profissionais de imprensa."

Marcelo Freixo (PSB-RJ), deputado federal

"As agressões praticadas por seguranças de Bolsonaro contra jornalistas em Roma são graves e inaceitáveis. Leonardo Monteiro (GloboNews) recebeu um soco na barriga. Ana Estela Pinto (Folha) foi empurrada. E Jamil Chade (UOL) teve o celular tomado ao tentar filmar o ataque."