Políticos da Amazônia reforçam lobby pela exploração de petróleo na região

Outras iniciativas têm surgido. Na Câmara dos Deputados, uma frente parlamentar em defesa da exploração do petróleo está sendo criada. Nesta segunda (15), o governador do Pará, Helder Barbalho, disse em seminário em São Paulo que defende pesquisas para aferir a viabilidade da exploração e criticou visões "estreitas e ideologizadas" sobre o tema.

O local foi escolhido por ser o mais próximo do ponto de exploração previsto. "Oiapoque pode se tornar o que Macaé (RJ) representa para o pré-sal", diz o deputado estadual Delegado Inácio (PDT-AP), autor do requerimento, que foi aprovado por unanimidade na Casa.

Foram chamados os governadores Clécio Luís (Solidariedade-AP), Helder Barbalho (MDB-PA) e Carlos Brandão (PSB-MA), além de deputados, senadores, entidades que estudam o tema, empresários e representantes do Ibama. O órgão ambiental ainda não confirmou presença, no entanto.

Na próxima sexta-feira (19), a Assembleia Legislativa do Amapá fará uma audiência em Oiapoque, cidade no extremo norte do país, para debater o tema.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Políticos de diferentes partidos têm intensificado o lobby pela exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, que conta com a oposição de órgãos ambientais.

