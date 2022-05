Políticos comemoram suspensão de decretos que afetam Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - Deputados federais, senadores e os pré-candidatos ao Governo do Amazonas comemoraram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu em medida cautelar os decretos do presidente Jair Bolsonaro de zerar a alíquota do Polo de Concentrados e reduzir para 35% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que afetam a Zona Franca de Manaus (ZFM). A decisão atendeu ao pedido do partido Solidariedade.

A bancada amazonense usou as redes sociais para comemorar medida que preservou milhares empregos diretos e indiretos no estado.

Deputados federais

Bosco Saraiva (Solidariedade), o parlamentar que apresentou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), agradeceu o ministro Alexandre e disse que ele passa a ser o mais novo amazonense. "Obrigado, ministro! Saiba que o senhor passa a ser o mais novo amazonense! E passa a fazer morada dentro do coração deste enorme estado verde. Que Deus lhe abençoe, ministro Alexandre", disse.

Os deputados Zé Ricardo (PT), Marcelo Ramos (PSD), Sidney Leite (PSD), Silas Câmara (Republicanos) e Delegado Pablo (União Brasil) também comemoraram a liminar.

Os únicos deputados federais que não comentaram sobre a decisão do STF foram o capitão Alberto Neto (PL) e Átila Lins (PP).

Senadores

"Dia histórico para o Amazonas! É uma vitória diante dos ataques do Governo Bolsonaro contra o nosso modelo que está assegurado na Constituição Federal. A bancada do Amazonas seguirá vigilante.", escreveu o senador Omar Aziz (PSD) que desde o primeiro decreto tem entrado com ações na justiça para tentar reverter as medidas.

Os senadores Plínio Valério (PSDB) e Eduardo Braga também se manifestaram positivamente sobre a liminar.

Pré-candidatos ao Governo

Além do senador Eduardo Braga (MDB), o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), o ex-governador Amazonino (PSDB-Cidadania), o deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade), o advogado Marcelo Amil (PSOL) e a defensora pública Carol Braz (PDT) também comemoraram a medida.