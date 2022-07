Polícia recua e diz que bolsonarista que atirou em petista está internado

Marcelo era guarda municipal e tesoureiro do partido. Estava no PT havia mais de dez anos, já tendo concorrido a vereador e a vice-prefeito pelo partido nas últimas eleições municipais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou na tarde deste domingo (10) que o policial penal federal bolsonarista José da Rocha Guaranho, que matou o petista Marcelo Arruda na noite de sábado (9) em Foz do Iguaçu (PR), permanece internado.

