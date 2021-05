Polícia procura suspeito de matar e tentar incendiar corpo de ex em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas está solicitando a colaboração na divulgação da imagem de Whilso de Carvalho Santana, 38, suspeito de matar a facadas e tentar incendiar o corpo da ex-mulher, no último sábado (1), no beco José Antunes, bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

De acordo com a delegada Marília Campelo, adjunta da Especializada, o suspeito, que fugiu após o crime, desferiu cerca de 12 golpes de faca na vítima e tentou atear fogo ao corpo da mulher.



“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e solicitamos a prisão temporária de Whilso, que já foi decretada. Estamos em busca de informações sobre o paradeiro do suspeito para efetuarmos a prisão”, esclareceu a delegada.



Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo pode entrar em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.