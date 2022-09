Polícia Federal usará drones no final de semana de Eleição

Os aparelhos não são capazes de transmitir as imagens em tempo real, mas o operador consegue enviar as fotos para o comando da operação assim que as registrar, que pode acionar uma equipe de solo para atuar contra o delito. Cada equipe de drones tem de dois a três agentes.

Na noite de sábado (1º) para o domingo (2) de votação, as equipes farão também patrulhamento noturno contra os chamados derrames –o despejo de santinhos em grande quantidade próximo aos colégios eleitorais, às vésperas do dia de eleição.

Segundo a superintendência da PF no Distrito Federal, os aparelhos vão começar a voar no sábado. Por questões de segurança, a força não divulga quantas equipes estarão em campo, nem em quais pontos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.