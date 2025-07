Polícia Federal analisa livro histórico para verificar anotações de Tiradentes

Para o historiador Kenneth Maxwell, o livro é peça central na história da Conjuração Mineira. Conforme relatos, Tiradentes inclusive recorria a amigos para traduzir os trechos do francês e marcava passagens do livro que mais o interessavam.

Segundo Calheiros, se for confirmada a autoria das anotações, "o valor histórico, patrimonial e afetivo do bem se eleva enormemente, oferecendo novas camadas de entendimento sobre a atuação de Tiradentes e o pensamento iluminista que influenciou a Inconfidência".

Há também indícios nos Autos da Devassa de que Tiradentes fazia anotações nesse exemplar específico, que estava com ele no momento de sua prisão em maio de 1789 e contém anotações manuscritas.

Apelidado de "livro de Tiradentes", a obra é um exemplar do "Recueil des Loix Constitutives des États-Unis de l'Amérique" ("Coletânea de Leis Constitucionais dos Estados Unidos da América"). O livro compila leis americanas publicadas de 1776 a 1789, que influenciaram diretamente a Inconfidência Mineira, segundo o diretor do museu, Alex Calheiros.

O material foi entregue ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), por meio do Museu da Inconfidência (MG), no dia 11 de julho. A obra passará por exames grafológicos no Serviço de Perícias Documentoscópicas.

