Polícia do DF indicia Jair Renan por suspeita de fraude em empréstimo

Além do indiciamento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal intimou Jair Renan a pagar uma dívida de mais de R$ 360 mil para o banco Santander. O valor se refere à parte do empréstimo que não foi quitado pela empresa.

Agora cabe ao Ministério Público do Distrito Federal avaliar as provas e decidir se apresenta denúncia contra os investigados.

Os números falsos apontavam para um faturamento de R$ 4,6 milhões no período de um ano, entre 2021 e 2022. Os detalhes foram obtidos pelo G1, e o indiciamento foi confirmado pela Polícia Civil do DF.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob suspeita de crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

