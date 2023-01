Polícia diz que identificou 10 envolvidos em agressões a jornalistas em BH

Empresários visitavam o acampamento todas as tardes e entregavam lanches e R$ 50 para que as pessoas permanecessem na manifestação.

O desmonte aconteceu motivado por uma agressão anterior, no dia 5, a um fotógrafo do jornal Hoje em Dia que foi perseguido, arrastado pelo chão, e recebeu chutes e socos, além de ter equipamentos destruídos e roubados.

No dia 6 de janeiro, enquanto a prefeitura de Belo Horizonte desmobilizava o acampamento golpista, jornalistas do jornal O Tempo foram atacados.

"Havendo indícios de omissão serão apuradas as questões administrativas. Se a omissão facilitou a agressão, as denúncias terão de ser apuradas, e, comprovadas, haverá punição", explicou Cinara.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais informou ter aberto quatro inquéritos para investigar as agressões a jornalistas por manifestantes golpistas que estavam em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército, na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, durante o desmonte de um acampamento bolsonarista no último dia 6.

