Polícia descarta motivação política de tiros próximo a ato pró-Lula no RN

Em outro episódio neste domingo, dois carros com bandeiras do PT teriam sido alvejados em Natal. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que está investigando o caso.

Fátima Bezerra não deu entrevista sobre o assunto, mas confirmou, em uma rede social que está bem e que confia na segurança do estado. "Informo que as Polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido", escreveu.

Fátima Bezerra, o vice-governador eleito Walter Alves (MDB), a deputada estadual eleita Divaneide Basílio (PT) e vereadores participavam de uma caminhada pelas ruas do município quando os tiros começaram. Os disparos foram feitos antes do discurso da governadora.

O ato foi liderado pela governadora reeleita Fátima Bezerra (PT), que foi retirada do local após um motociclista ter disparado ao menos dez tiros nos arredores do evento, gerando tumulto, correria e deixando ao menos duas pessoas feridas.

SALVADOR , BA (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Norte descartou a possibilidade de motivação política no tiroteio registrado na noite deste domingo (23) nas proximidades de um ato apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Macaíba, na região metropolitana de Natal.

