Podemos só abre mão de candidatura própria por união da terceira via, diz Renata Abreu

A dirigente partidária conta que já começou a conversar com alguns parlamentares, que não veem problema em encampar o novo projeto presidencial depois da desistência do ex-juiz Sergio Moro (União-SP).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do Podemos, Renata Abreu (SP), afirma só desistirá da candidatura própria à Presidência da República se os partidos de centro conseguirem chegar, de fato, a uma candidatura única. Do contrário, se o cenário permanecer pulverizado, ela defende lançar um candidato "conceito", alguém que seja um "bom produto" para posicionar o partido no debate político.

