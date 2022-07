Podemos oficializa apoio a Rodrigo Garcia para governador de São Paulo

Além do PSDB, PP, Patriota e Podemos, o atual governador de São Paulo já recebeu apoio do, Solidariedade, Cidadania, União Brasil, MDB, Avante e PROS.

No sábado (23), o PP, que compõe a base do presidente Jair Bolsonaro (PL), também confirmou apoio a Garcia. Em São Paulo, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é o nome apoiado pelo presidente da República.

Estiveram presentes no evento na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) os presidentes estadual e nacional do Podemos, Thiago Millin e Renata Abreu, respectivamente. "O Rodrigo Garcia é o nome certo para São Paulo continuar crescendo", disse a deputada federal.

