PM estima 125 mil pessoas na Paulista e 15 mil no Anhangabaú

Bolsonaro usou toda a estrutura da Presidência para os atos com ameaças golpistas. Tanto no deslocamento entre São Paulo e Brasília como em sobrevoos em helicópteros da Esplanada dos Ministérios e da Paulista. O presidente é candidato à reeleição e alvo da Justiça Eleitoral.

Anunciado por Bolsonaro nos últimos dois meses como uma espécie de tudo ou nada para ele, as manifestações do Sete de Setembro podem ampliar o seu isolamento político, no momento em que, de olho em 2022, depende do STF e do Congresso para a liberação de recursos e aprovação de projetos.

Na Paulista, Bolsonaro repetiu as ameaças golpistas contra o STF (Supremo Tribunal Federal), exortou desobediência às decisões do ministro Alexandre de Moraes e desafiou quem o investiga. "[quero] Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso."

Já na manifestação da oposição, no vale do Anhangabaú, o público foi calculado em 15 mil manifestantes, ainda segundo a PM.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo estimou em 125 mil o público na avenida Paulista, no ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

