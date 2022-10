PM é acionada após objeto suspeito em frente a evento em MG, e Bolsonaro cancela entrevista

O presidente participou de evento da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) no teatro do Sesi, em Belo Horizonte.

BELO HORIZONTE, MG, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada na noite desta quinta-feira (6) para investigar um objeto suspeito deixado em frente ao teatro onde estava sendo realizado encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com empresários em Belo Horizonte.

