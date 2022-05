Plínio Valério questiona baixa participação do Amazonas no crédito rural

Manaus/AM - O senador Plínio Valério (PSDB) mostrou nesta quarta-feira (11), o levantamento do Banco Central que mostra a baixa participação do Amazonas no volume de crédito rural do país e a dificuldade de geração de emprego e renda também no setor agrícola na região, o que reflete no esvaziamento da Zona Franca de Manaus (ZFM) desde a posse do ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com o BC, o valor total de contratos relativos ao crédito rural nos estados, englobando todas as fontes oficiais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), chegou a R$229,484 bilhões. Mas desse montante, o Amazonas recebeu uma pequena parte de R$ 195,518 milhões.

É o segundo menor valor em toda a Federação, perdendo apenas para o Amapá. Com isso, Plínio anunciou que irá procurar os bancos públicos citados para obter informações sobre o porquê do valor repassado ao Amazonas corresponder a apenas 0,08% do total repassado aos demais estados da Federação.

"Eu pretendo clarear essa situação pedindo informação ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao BNDES, quem sabe assim eles possam me convencer de que não há má vontade para com o Amazonas, apenas burocracia. Exigem muito de nós", protestou Plínio.

A falta de atenção do governo federal com os 104 mil empregos da ZFM, segundo Plínio, se repete também na burocracia para investimento em outros setores como o agronegócio no Amazonas. Ele diz que esse desequilíbrio na distribuição do crédito rural entre o resto do País e o Amazonas ajuda um pouco aos brasileiros e brasileiras compreenderem por que os amazonenses tanto falam em Zona Franca.