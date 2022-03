Plínio Valério diz ter apoio do PSDB para concorrer ao Governo do Amazonas

A assessoria de Amazonino também não comentou sobre a confirmação do PSDB-AM ou sobre o senador Plínio confirmar ser pré-candidato do partido.

Ao Portal do Holanda, a assessoria de Plínio confirmou neste sábado (12) que ele é pré-candidato à governador e tem o “apoio da executiva nacional do PSDB". Quando questionamos sobre o PSDB-AM também ter confirmado Amazonino na pré-candidatura ao Governo, a assessoria do senador não respondeu à pergunta.

Manaus/AM - Após o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) confirmar o ex-governador Amazonino Mendes como o pré-candidato para concorrer ao Governo do Amazonas, o senador Plínio Valério (PSDB) também confirmou a pré-candidatura ao governo do estado.

