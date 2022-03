Plínio Valério debate com petroleiros venda de ativos e anulação de venda da refinaria de Manaus

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) reuniu- se com pesquisadores da área de petróleo e gás, petroleiros e senadores nesta terça-feira (22), para debater a venda da refinaria de combustíveis da Petrobras Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas.

Na audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) também foram tratados sobre o processo de venda da empresa pela Petrobras no ano passado e a anulação do pré-contrato existente alegando desemprego em massa, encarecimento de combustíveis e precarização da atividade na região Norte.

Plínio disse que sua intenção foi colaborar com informações dos dois lados para que os legisladores possam tomar as medidas corretas em relação ás certezas e incertezas da venda da refinaria, que está judicializada. A Refinaria Isaac Sabbá de Manaus (Reman) e o terminal de armazenamento foram vendidos pela Petrobras no ano passado para o grupo Ream/ATEM Participações.

"O problema todo é essa insegurança para os trabalhadores, o desemprego, a recontratação com salários menores, o monopólio. Isso nos causa preocupação. O nosso objetivo com a audiência pública é trazer informações para que cada senador possa fazer o seu juízo se é contra ou favor da privatização. Em particular eu sou contra, tenho muito medo de monopólio. Vamos elaborar um relatório e enviar para os senadores e demais autoridades. Demos voz para quem precisava, no caso os petroleiros", avaliou.

"Eu sou contra a privatização da Eletrobras, tenho meu juízo formado. Vamos informar os outros senadores para que todos possam ter subsídios. Ficou claro aqui que culpado não é quem compra culpado é quem vende. Então temos que direcionar as críticas à Petrobras", completou Plínio.

O coordenador sindicato dos Petroleiros do Amazonas, Marcus Ribeiro, acredita que o processo de venda da Reman ainda pode ser revertido porque ainda não foi concluído. A Reman tem uma capacidade de processamento de 46 mil barris de petróleo por dia e produz GLP, nafta, gasolina, querosene de aviação, óleo para turbinas elétricas, óleo para geração de energia e asfalto, entre outros produtos que distribui nos estados do Pará, Amapá, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas.

O senador Esperidião Amin também falou sobre a necessidade de ouvir o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar lembrou que o que aconteceu com a venda de refinaria da Petrobras na Bahia, serve de exemplo para o Amazonas.

A Atem foi convidada, porém não pode comparecer pois o processo está judicializado , informou Plínio Valério. O senador lembra que o contrato de negociação da Refinaria e seus ativos logísticos foi assinado em agosto de 2021, por R$ 994 milhões.

"Trata-se de tema extremamente relevante não apenas para a economia da Amazônia, mas para exame de toda a política de desinvestimentos da Petrobras", justificou o senador.