Plínio Valério cobra vantagens da Zona Franca de Manaus na reforma tributária

O senador Plínio Valério (PSDB) foi em defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) durante a apresentação do relatório parcial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, nesta terça-feira (22) no Senado.

A intenção da reforma é simplificar a cobrança de imposto de pessoas físicas e jurídicas. Para isso, o senador Roberto Rocha (PSD) propôs a unificação de vários tributos que atingem o consumo e cria um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que seria dividido em um tributo federal, e outro que unificaria o ICMS do estado e o ISS do município.

Plínio Valério questionou se a ZFM seria incluída no relatório da emenda, e se as alterações na Constituição manteriam a exclusividade ao modelo de desenvolvimento no Pólo Industrial.

“Fico envergonhado por saber que meus irmãos e irmãs amazonenses, que vivem em um estado com a maior biodiversidade do planeta e arrecada bilhões com a zona franca, não têm dinheiro para comprar uma cesta básica para alimentar os filhos. Temos que gerar empregos, colocar comida na mesa dos amazonenses e cuidar da saúde. Por isso continuo brigando contra os constantes ataques à ZFM, principalmente agora, na reforma tributária”, falou Plínio.