Plínio diz vai concorrer ao Governo pelo PSDB e que decisão não depende de Arthur Vírgilio Neto

Manaus/AM - Ainda sobre a incerteza de quem será o pré-candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para concorrer ao Governo do Amazonas, o senador Plínio Valério contou nesta segunda-feira (14) que a vaga é do partido e não de Amazonino Mendes ou de Arthur Virgílio Neto.

Na última sexta-feira (11), o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou que o ex-governador, Amazonino Mendes, iria se filiar ao PSDB-AM para concorrer ao Governo do Amazonas. Entretanto, Plínio afirmou no sábado (12) que ele é o pré-candidato do partido, e que estaria recebendo apoio da executiva nacional.

Em entrevista no programa "Manhã de Notícias", do Ronaldo Tiradentes, Plínio Valério explicou que sua pré-candidatura já está certa e documentada, e que a decisão estadual do PSDB não tem poder contra a liderança nacional.

"Amazonino não será candidato do PSBD em hipótese nenhuma, pois a executiva nacional não tem interesse nisso, por conta do perfil dele. Mas eu gosto dele por ser uma pessoa de ter uma possibilidade de um bom diálogo, o que eu não entendo é o Arthur querendo me atingir anunciando o Amazonino", disse Plínio.