Plínio chama de 'hipócritas' países que criticam exploração na Amazônia

— É uma nação que se quer soberana versus brasileiros que querem seguir colonizados. Quem financia as ONGs está ditando as normas — avaliou.

— O petróleo do Amapá não pode ser explorado. O potássio do Amazonas não pode ser explorado, mas os 20 países mais ricos aportam 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em combustíveis fósseis. [...] São hipócritas que nos querem dar lições — protestou.

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) classificou, em pronunciamento na terça-feira (29), como “hipócritas” os países ricos que criticam a exploração pelo Brasil de riquezas na Amazônia enquanto seguem investindo em combustíveis fósseis. De acordo com estudo divulgado no último dia 23 de agosto, as maiores economias do mundo gastaram US$ 1,4 trilhão em subsídios para empresas de carvão, petróleo e gás.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.