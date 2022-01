Plano de Moro de mudar Judiciário causa perplexidade, diz coordenador do Prerrogativas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho critica a proposta do pré-candidato a presidente Sergio Moro (Podemos) de fazer mudanças no Judiciário. "Causa espécie, perplexidade, espanto e risos. Justo ele, que a pretexto de combater a corrupção, corrompeu o sistema de Justiça". O ex-ministro montou um grupo de especialistas na área jurídica, que devem formular uma proposta para seu programa de governo. Na quarta (12), Moro encontrou-se com os professores de direito da FGV (Fundação Getulio Vargas) Luciano Benetti Timm e Joaquim Falcão e com o desembargador aposentado e professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Paraná, Vladimir Passos. Falcão, que também é membro da ABL (Academia Brasileira de Letras), é o coordenador da equipe.

