Planalto vai mirar aqueles que avaliam governo Lula como regular no Datafolha

Lá, em meio a diversas crises, o ex-presidente marcava 30% de avaliação ruim/péssimo, mas era menos aprovado do que o petista, com 32% de ótimo/bom. Era regular para 33%.

"Mesmo com toda a cobertura absolutamente a favor (diferente do começo de Bolsonaro), o governo já está ladeira abaixo. Conclusão: o governo não resiste a uma crise de um mês de críticas. Derrete."

A ideia agora é, com novos programas e ações, atingir esse público para melhorar a percepção que o eleitorado tem do governo Lula.

No Planalto, há o entendimento de que as ações tomadas nos 100 primeiros dias do governo, como a retomada dos programas Minha Casa, Minha Vida e Mais Médicos, dialogam principalmente com o eleitorado do governo petista.

O ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) afirmou em publicação nas redes sociais que o resultado da pesquisa do Datafolha "mostra a força do novo governo". Segundo ele, Lula "colocou o cuidado ao povo brasileiro em primeiro lugar e a população enxerga isso".

O resultado da pesquisa foi bem recebido pelo Palácio do Planalto neste fim de semana. Segundo integrante do Planalto ouvido pela reportagem, o foco agora passa a ser a fatia de 30% na zona intermediária.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A partir da avaliação registrada pelo Datafolha de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com aprovação de 38% dos brasileiros e reprovação de 29% após três meses de mandato, o Palácio do Planalto traçou como estratégia mirar a parcela da população que considera o governo regular.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.